Levir descarta estreia de Nilmar e não confirma escalação

A estreia de Nilmar pelo Santos está próxima, mas ainda não vai acontecer no fim de semana. Nesta sexta-feira, o técnico Levir Culpi descartou utilizar o atacante na partida do próximo domingo, no Couto Pereira, contra o Coritiba, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Ainda não. Está bem próximo. Não podemos queimar o filme dele, é um jogador experiente, mas que tem evoluído bem. É importante que participe de coletivos para nos dar mais segurança. Não vamos pular etapas”, justificou o treinador santista.

Foto: Ivan Storti / Santos FC / Divulgação

Nilmar não disputa uma partida oficial desde maio de 2016, quando estava no Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos. Assim, por causa da longa inatividade e também pelo seu histórico de lesões, a comissão técnica do Santos adotou cuidados especiais no processo para condicionar fisicamente o atacante. Agora, porém, Nilmar já treina normalmente ao lado dos seus companheiros e logo deve ser aproveitado por Levir.