Levir Culpi prevê jogo difícil contra Flamengo, mas acredita em virada do Santos

A boa vitória sobre o Bahia no último domingo por 3 a 0, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, animou o técnico Levir Culpi para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo, no estádio da Vila Belmiro. O Santos perdeu o primeiro jogo por 2 a 0 e terá uma dura missão nesta quarta-feira.

“Vai ser um jogo muito difícil, que vai gerar um desgaste físico grande. Mas precisamos e vamos para cima deles. Vai ser difícil, mas nós vamos tentar dar o máximo, porque só ganhar nos interessa”, prometeu o treinador, acrescentando que o bom momento do Santos pode ser fundamental para obter a virada.

“O bom momento técnico é importante em uma reta de chegada. É importante jogar regularmente bem e com este apoio da torcida. Temos muito ainda para melhorar, mas temos boas chances de chegar nas finais dos campeonatos”, acrescentou.