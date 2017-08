Levir Culpi admite sofrimento do Santos contra Atlético-PR: ‘Vai servir de lição’

A classificação do Santos às quartas de final da Copa Libertadores veio com mais uma vitória sobre o Atlético Paranaense – por 1 a 0, no estádio da Vila Belmiro, em Santos -, na quinta-feira, mas foi com sofrimento por causa da boa atuação do clube do Paraná, que pressionou bastante durante os 90 minutos. Em entrevista coletiva, o técnico Levir Culpi afirmou que isso vai servir de lição para o futuro.

“Fiquei mais feliz com a classificação. Encaixamos só dois ou três contra-ataques. Foi muito pouco em casa. Precisamos melhorar, mas estamos felizes com a vaga. Foi bom para eles sentirem o que é a Libertadores. Vai servir de lição”, afirmou o treinador santista.

Levir Culpi sabe que o Santos correu riscos contra o Atlético Paranaense, mesmo com a vantagem de ter vencido em Curitiba por 3 a 2 na partida de ida. “Talvez eu não tenha preparado a equipe de acordo. Não culpo muito os jogadores. Tínhamos uma vantagem e, instintivamente, o time fica preso. E mesmo mal, coloquei o time para frente no segundo tempo com o Jean Mota. Terminamos o jogo sem volantes”, disse.