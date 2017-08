Levir critica desempenho do ataque do Santos após novo empate sem gols

O técnico Levir Culpi exibiu insatisfação com o desempenho do setor ofensivo santista nas últimas partidas. Após o empate por 0 a 0 com o Coritiba, domingo, no Couto Pereira, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador reconheceu que o ataque precisa melhorar e voltar a marcar seus gols.

O jogo com o Coritiba foi o terceiro consecutivo com um empate sem gols do Santos no Brasileirão. “Não fazemos gols há três jogos. É muito, pela qualidade do nosso ataque. Faltou encaixar o último passe. Com os jogadores de ataque que temos, precisamos melhorar”, afirmou o treinador santista.

LEIA TAMBÉM: Fagner leva pisão e deixa treino do Corinthians antes do fim

Com seu já conhecido tom descontraído, Levir afirmou que o “lance” mais chamativo da partida no Couto Pereira foi a queda no campo do massagista do Santos, Zé Augusto, quando entrava em campo para prestar atendimento médico. Assim, também aproveitou para evitar culpar o campo pesado pela chuva pela atuação apagada do Santos.