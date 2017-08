Levir aposta em crescimento do Santos após vitória emocionante

O Santos conseguiu uma emocionante vitória por 3 a 2 sobre o Flamengo, na noite de quarta-feira, no Pacaembu, mas, na avaliação do técnico Levir Culpi, o duelo mostrou algumas limitações da sua equipe. Ele apontou que o seu time é inferior ao carioca, mas destacou que a confiança conquistada com o triunfo e o retorno de jogadores que estão indisponíveis vão fortalecer a equipe para a sequência do Campeonato Brasileiro.

“Vivemos disso, de reverter um jogo como esse, que joga muito a torcida para cima. Estamos muito felizes, mas temos a consciência que os últimos jogos mostraram conjuntos acima do Santos. Com os jogadores voltando do departamento médico, podemos construir um time a tempo de superar esses adversários”, disse o treinador, também se referindo ao duelo com o Grêmio, disputado no último domingo, que terminou empatado em 1 a 1.

O triunfo sobre o Flamengo ampliou para oito jogos a invencibilidade do Santos no Brasileirão. E como Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Nilmar devem adquirir logo condição de jogo, Levir está confiante para ver o Santos subir na tabela de classificação.