Levir admite ‘inoperância ofensiva’ contra o Grêmio, mas exalta empate do Santos

Levir também criticou a postura do árbitro Bráulio da Silva Machado, que concedeu dez minutos de acréscimos no segundo tempo. Mas o treinador santista fez uma ressalva por considerar que a arbitragem brasileira tem sofrido pressões e cobranças excessivas, algo que, na visão de Levir, influencia nas decisões tomadas dentro de campo pelos juízes.

“Foi um ótimo resultado pela qualificação do Grêmio, talvez uns dos melhores do Campeonato Brasileiro. Então, a valorização do resultado está aí. Mas nos tivemos alguns momentos na partida de inoperância ofensiva, o que também não pode acontecer. No segundo tempo, nós demos preferência, em uma coisa instintiva, para a defesa ao invés do ataque. E isso eu não gostei. Realmente, acho que uma crítica é cabível nessa situação”.

O técnico Levir Culpi valorizou o empate em 1 a 1 conquistado pelo Santos contra o Grêmio, neste domingo, em Porto Alegre, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas reconheceu que o time não teve a eficiência ofensiva que o caracteriza no duelo contra o gaúchos. O treinador comemorou o resultado diante de um adversário “dificílimo”, especialmente pelo empenho dos jogadores, mas classificou o ataque santista como inoperante.

“Achei esquisito essa coisa dos acréscimos. É aquilo que falei: saí correndo, porque senão ele iria dar mais um minuto de desconto. Foi muito desconto. Não acabava nunca mais o jogo. E o Grêmio sufocando, é um time de ótima qualidade. A gente não conseguia mais sair mais em velocidade. Fizemos as três substituições, tivemos muitas contusões. Os clubes, os técnicos e os jogadores ficam tão pressionados que passam essa pressão para o árbitro. É um erro que a gente comete, mas isso é produzido pela nossa cultura do futebol. Tudo é para o nosso time, nada é contra”, destacou Levir.

O Santos, terceiro colocado no Brasileirão, chegou aos 31 pontos, dez atrás do líder Corinthians e com dois a menos do que o Grêmio, que está na segunda posição. Na próxima quarta, o time santista voltará a campo para enfrentar o Flamengo, às 21 horas, no Pacaembu, em jogo válido pela 18ª rodada do torneio nacional.

