Leverkusen sofre, mas bate Karlsruher na prorrogação e avança na Copa da Alemanha

O Bayer Leverkusen venceu o Karlsruher na prorrogação nesta sexta-feira, pela primeira fase da Copa da Alemanha, torneio considerado o segundo mais importante do futebol alemão. Em jogo disputado na cidade de Karlsruhe, na região sudoeste do país, o time visitante superou uma fraca atuação nos 90 minutos regulamentares, no qual empatou por 0 a 0, e arrancou no tempo extra para garantir a vaga.

O confronto foi marcado pela movimentação intensa desde o apito inicial. As duas equipes alternavam oportunidades de gol, como no primeiro minuto, quando o Bayer Leverkusen atacou pela primeira vez com Bellarabi, que arrancou pela direita e tentou encobrir o goleiro adversário, mas a bola subiu demais.

O Karlsruher mostrou que não seria um oponente fraco e chegou com perigo aos 12 minutos, com Zawada, que limpou a zaga e bateu firme, mas o goleiro do Bayer teve muito reflexo e conseguiu interceptar o chute. O time de Leverkusen mostrou força e quase abriu o placar em pelo menos outras duas oportunidades na primeira etapa.