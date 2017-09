Leverkusen ameaça acionar Fifa para concluir contratação de Alario

O Bayer Leverkusen disse nesta sexta-feira que acionará a Fifa para completar a transferência de Lucas Alario após a Associação do Futebol Argentino (AFA) se recusar a entregar o certificado de transferência internacional em solidariedade ao River Plate, que resiste a vender o jogador.

“A AFA se recusou a liberar Lucas Alario depois de conversar com o River Plate. O Leverkusen não entende as ações da associação e do clube. A recusa dos argentinos em liberar o jogador significa que o clube pode ir à Fifa para registrar Alario como jogador do Bayer 04”, disse a equipe alemã em um comunicado.

Depois que o River rejeitou uma oferta inicial do Leverkusen de 14 milhões de euros