Lesões de Guilherme Arana e Balbuena preocupam o Corinthians

Já Balbuena, com dores na coxa esquerda, pediu para ser substituído ao 30 minutos do segundo tempo. “Na minha última lesão, falei que não era nada e fiquei três semanas fora. Então vamos esperar os exames”, disse o zagueiro após o jogo de sábado.

Arana sentiu um incômodo na coxa direita e nem voltou para o segundo tempo. As câmeras de tevê mostram o lateral com cara de choro no banco de reservas e uma bola de gelo no local da lesão.

O zagueiro Balbuena e o lateral-esquerdo Guilherme Arana serão avaliados nesta segunda-feira pelo departamento médico do Corinthians. Ambos saíram lesionados da derrota por 1 a 0 para o Vitória, no sábado, no Itaquerão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e serão submetidos a exames médicos que detectarão as gravidades das contusões.

Independentemente do resultado do exame, Balbuena está fora da partida de quarta-feira contra a Chapecoense, em Santa Catarina. O paraguaio levou o terceiro cartão amarelo após reclamar com o juiz depois do fim do jogo e terá de cumprir suspensão. “No fim do jogo falei de boa com o juiz, sobre um lance comigo na área, não costumo me alterar, até me surpreendi com o cartão”, reclamou.

Com a suspensão de Balbuena, Léo Santos, único zagueiro à disposição no elenco para atual ao lado de Pedro Henrique, deve ser titular contra a Chapecoense. Outra opção é o técnico Fábio Carille improvisar outro jogador no setor.

