Lesionado, Vitolo é cortado e dá lugar a Lucas Vázquez na seleção espanhola

A seleção espanhola sofreu uma alteração em seu elenco disponível para as duas próximas partidas das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018. O atacante Vitolo foi cortado por causa de uma lesão. Para sua vaga, foi convocado Lucas Vázquez, do Real Madrid.

Segundo a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Vitolo sofreu uma distensão no ligamento colateral do joelho durante um treino com sua equipe, o Las Palmas, no último domingo. Examinado, o jogador foi vetado e, em seu lugar, o técnico Julen Lopetegui chamou Vázquez.

A seleção espanhola, aliás, se apresentou nesta segunda-feira. As atenções estavam todas voltadas para o atacante David Villa, que, aos 35 anos, foi convocado pela primeira vez desde a Copa do Mundo de 2014.