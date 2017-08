Lesão rara no quadril tira Jailson de cena no Palmeiras por tempo indeterminado

Uma lesão rara e tida pelos médicos como inédita no futebol profissional vai tirar de cena o goleiro Jailson, do Palmeiras, por tempo indeterminado. A contusão no músculo chamado iliopsoas, no quadril, é um problema mais comum em modalidades como hóquei no gelo, futebol americano e até no balé.

O clube se surpreendeu com o problema apresentado pelo jogador de 36 anos. Os médicos, porém, têm a certeza de não ser necessária a realização de cirurgia e de que o problema não vai obrigar o goleiro a encerrar a carreira. O tempo de recuperação previsto inicialmente era de um mês, mas o prazo foi alterado para indeterminado.

O médico do Palmeiras, Gustavo Magliocca, se surpreendeu com a lesão do jogador e buscou informações com um médico do Denver Broncos, equipe da NFL, referência no tratamento de lesões no quadril. No futebol americano, a ocorrência de problemas no quadril é maior pela frequência de pancadas na região. Já no futebol, a maior parte das lesões musculares acontece na coxa.