Lesão rara de Jailson faz Palmeiras consultar especialista da NFL

O Palmeiras constatou uma lesão rara na virilha do goleiro Jailson. O problema muscular sentido no dia 9 de agosto, durante a disputa por pênaltis contra o Barcelona, do Equador, pela Copa Libertadores, levou o departamento médico do clube a buscar até a opinião do médico norte-americano Marc Philippon, cirurgião especialista em quadril e consultor da NFL.

Segundo o médico do Palmeiras, Gustavo Magliocca, a lesão sentida por Jailson em um dos tendões do quadril é tão rara que a literatura médica relata somente três casos parecidos, todos em pessoas que não são atletas. O clube decidiu, então, entrar em contato com Philippon para ouvir recomendações. Por enquanto o Palmeiras dispensa a cirurgia e vai tentar recuperar o jogador com tratamentos conservadores.

LEIA TAMBÉM: Kayke festeja sequência no Santos e espera voltar a brilhar em Curitiba

O prazo inicial previsto para a recuperação de Jailson era de um mês. O clube, porém, admite a possibilidade desse período de afastamento ser maior. Os médicos vão continuar com o método de recuperação antes de avaliar a necessidade de uma intervenção cirúrgica.