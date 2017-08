Lesão de Mina faz Palmeiras se aproximar de novo ‘chapéu’ no Corinthians

A rivalidade entre Palmeiras e Corinthians pode ganhar um novo capítulo nos próximos dias. O zagueiro Emerson Santos, de 22 anos, que parecia perto de um acerto com o time alvinegro, hoje está muito mais próximo de defender a equipe alviverde. O time de Cuca entrou forte na disputa depois que Yerry Mina sofreu uma lesão no pé que o deixará longe dos gramados por três meses.

Emerson Santos tem contrato com o Botafogo até dezembro e já avisou que não ficará. O Corinthians negociou sua contratação e tentou antecipar sua chegada, mas não conseguiu oferecer algo que agradasse ao time carioca.

Já o Palmeiras, com maior poder financeiro, tem demonstrado mais condição de oferecer algo que agrade ao Botafogo e sua necessidade faz com que a diretoria se mostre mais disposta a investir uma quantia em dinheiro para contratar o jogador agora, embora possa levá-lo de graça no ano que vem.