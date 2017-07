Leonardo Silva volta a ser relacionado no Atlético-MG e Marlone fica de fora

O técnico Rogério Micale divulgou neste sábado a lista de relacionados do Atlético Mineiro para o duelo contra o Coritiba no domingo, às 16 horas, no estádio Couto Pereira, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade é o retorno do zagueiro Leonardo Silva.

O jogador se recuperou de um estiramento na região posterior da coxa direita que o afastou dos gramados por um mês. Leonardo Silva não entra em campo pelo Atlético desde a vitória por 3 a 1 no clássico contra o Cruzeiro, em 2 de julho, pela 11ª rodada.

Em compensação, o meia Marlone ficou de fora dos treinos dos últimos três dias por conta de dores musculares e não foi relacionado. Também não entrarão em campo contra o Coritiba o meia Otero e o lateral-direito Alex Silva, suspensos.