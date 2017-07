Leonardo Silva sente dores e desfalca Atlético-MG; Marcos Rocha retoma treinos

O técnico Roger Machado ganhou uma boa e uma má notícia nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco do Atlético Mineiro após a vitória sobre o Cruzeiro por 3 a 1 no clássico de domingo. Ele perdeu o zagueiro Leonardo Silva, machucado, mas contou com o retorno do lateral Marcos Rocha.

O zagueiro sofreu estiramento na região posterior da coxa direita e já está em tratamento, de acordo com o clube. Ele se machucou no clássico de domingo, no Independência, e deixou o gramado durante a partida. Bremer foi seu substituto. Ele tem boas chances de ser mantido na equipe para o jogo desta quarta, contra o Jorge Wilstermann, na Bolívia, pela Copa Libertadores.

Em compensação, o treinador ganhou o reforço do lateral Marcos Rocha, liberado pelo departamento médico. Ele treinou normalmente nesta segunda, mas ainda não tem prazo certo para voltar ao time. Rocha não foi incluído na lista de relacionados para o jogo desta quarta, em Cochabamba. Sem dores nas costelas, o goleiro Giovanni também participou da atividade.