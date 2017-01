Leonardo Silva e Otero se apresentam e seguem tratamento de lesões no Atlético-MG

Fora do grupo de jogadores que irão defender o Atlético-MG na Florida Cup, nos Estados Unidos, onde o time terá uma mescla de atletas da base com outros do elenco profissional que tiveram pouco espaço em 2016, o zagueiro e capitão Leonardo Silva e o meia Romulo Otero se reapresentaram nesta quarta-feira na Cidade do Galo, após as festas de final de ano, e logo de cara já deram continuidade ao tratamento de lesões sofridas em 2016.

Ao lado do também lesionado volante Yago, eles realizaram atividades de recuperação comandadas pelo fisioterapeuta Romulo Frank. Entre os três jogadores, o venezuelano Otero está em fase final de seu processo de reabilitação e até correu em volta de um dos gramados do CT atleticano, enquanto Leonardo Silva e Yago fizeram atividades na academia.

Leonardo Silva se tornou baixa de peso do Atlético na reta final da temporada passada, após ter sofrido uma ruptura do tendão do músculo anterior da coxa direita, em outubro. Ao término de 2016, porém, renovou o seu contrato para seguir defendendo o time alvinegro até dezembro deste ano.

Otero, por sua vez, sofreu um estiramento no ligamento do joelho direito, em novembro, e agora se vê perto de ficar à disposição da comissão técnica que passará a ser dirigida por Roger Machado. Na Florida Cup, nos Estados Unidos, o time será comandada pelo auxiliar Diogo Giacomini e a estreia na competição amistosa será contra o Bayer Leverkusen, no próximo dia 11, às 22 horas (de Brasília).