Léo projeta dificuldade, mas vê Fluminense capaz de estragar festa do Corinthians

O Corinthians recebe o Fluminense nesta quarta-feira preparado para festejar no Itaquerão. Afinal, depende apenas de um triunfo simples em casa para garantir o título do Campeonato Brasileiro com antecipação. Do outro lado, porém, o time carioca também tem objetivos importantes em jogo e tentará estragar a comemoração do adversário.

“A torcida vai lotar o estádio e estamos preparado para isso. Será um jogo muito difícil. Cada time com seus objetivos: um querendo ser campeão e outro se livrar totalmente do risco de rebaixamento. É cada um defendendo o seu, né? Se fossem eles na nossa posição e nós em primeiro, eles não nos deixariam ganhar”, declarou o lateral Léo nesta terça.

Com 43 pontos, na 14.ª colocação, o Fluminense ainda corre algum risco de rebaixamento e, por isso, promete sair para o jogo no Itaquerão. “Cada um fazendo o seu papel. Vamos pensar apenas no que é melhor para o Fluminense: entrar em campo com vontade de vencer para resolver nossa situação.”