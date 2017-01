Léo Moura assina com o Grêmio e jogará a Libertadores

O Grêmio anunciou nesta terça-feira a chegada do seu segundo reforço para a temporada. O lateral-direito Léo Moura aterrissou em Porto Alegre pela manhã, passou por exames médicos e já assinou contrato com duração de um ano. A data de apresentação do ex-jogador do Santa Cruz ainda não foi definida.

A contratação de Léo Moura foi um pedido do técnico Renato Gaúcho, que trabalhou com ele no Flamengo. O lateral fez história no clube rubro-negro, recebendo uma grande festa quando se despediu do clube, supostamente encerrando sua carreira no alto rendimento.

À época, já tinha 36 anos. Ele, entretanto, foi jogar na segunda liga dos Estados Unidos e na peculiar liga da Índia, repleta de jogadores em fim de carreira. No começo de 2016, estava no pequeno Metropolitano, de Santa Catarina.

Aos 37, porém, Léo Moura continuava atuando em alto nível. Tanto que se transferiu para o Santa Cruz, onde jogou como titular em 32 partidas do Campeonato Brasileiro. Apesar da idade avançada, mantinha a invejável forma física.

Nesta terça, na chegada a Porto Alegre, deu algumas declarações à imprensa e se comparou ao palmeirense Zé Roberto, afirmando que pretende jogar até pelo menos 42 anos. Com o Grêmio, terá um ano de contrato e buscará um título inédito na carreira: a Copa Libertadores.

Ao anunciar a contratação do veterano, o Grêmio lembrou que ele tem facilidade também de atuar no meio-campo, ampliando as opções de Renato Gaúcho. Antes dele, o clube havia contratado o volante Michel, do Atlético-GO.