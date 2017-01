Léo celebra chegada de reforços no Cruzeiro e elogia primeira semana de treinos

O zagueiro Léo se mostrou bastante satisfeito com o início de pré-temporada do Cruzeiro. Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, o jogador falou sobre os primeiros passos do time em 2017 e celebrou os reforços contratados pela diretoria até o momento.

“A chegada destes jogadores fortaleceu ainda mais o nosso grupo. A equipe tem uma base, tem jogadores de qualidade e um time bem competitivo. Essas contratações foram pontuais e, com a pré-temporada, o grupo irá se unir ainda mais. Vamos conhecendo ainda mais os novos companheiros e suas principais características”, declarou.

LEIA TAMBÉM: Atlético-GO vence, deixa Londrina fora do G4 e confirma o acesso à Série A

Se Thiago Neves foi o principal nome contratado, o Cruzeiro também acertou com o volante Hudson, o meia Nickson, o zagueiro Caicedo e teve as voltas de Fabrício e Diego Barbosa. Além das contratações, o ritmo dos treinos nesta primeira semana de pré-temporada agradaram Léo.

“Tem sido uma ótima semana de trabalho. Após as férias, voltamos em um ritmo intenso para poder suportar o ano que terá uma carga considerável de jogos. Estamos aproveitando bastante os trabalhos orientados pelo Eduardo, nosso preparador físico, além do Mano Menezes, do Sidnei Lobo e do James Freitas, que têm nos aprimorado algumas questões técnicas”, disse.