Leicester vence e avança na Copa da Inglaterra com 1ª intervenção do VAR no país

O lance em questão aconteceu aos 31 minutos do primeiro tempo, quando o Leicester já vencia por 1 a 0. Em rápido contra-ataque, Mahrez deu bom passe para Iheanacho, que tocou por cobertura e marcou. O árbitro Jonathan Moss, auxiliado pelo auxiliar, anotou impedimento inicialmente. Após um minuto e dez segundos, no entanto, voltou atrás, alertado pelo VAR, e confirmou o gol em posição legal.

Depois de muitos testes, a Associação de Futebol da Inglaterra (FA) finalmente decidiu colocar o Árbitro Assistente de Vídeo (VAR, na sigla em inglês) em ação pela primeira vez no país na segunda-feira da semana passada. Mas somente nesta terça, o sistema foi de fato “estreado”.

Pela primeira vez desde que passou a ser utilizado, o árbitro de vídeo interveio em uma partida realizada na Inglaterra nesta terça-feira. E foi com o auxílio dele que o Leicester derrotou em casa o Fleetwood Town, da terceira divisão, por 2 a 0, para se classificar à quarta fase da Copa da Inglaterra.

Antes, o mesmo Iheanacho havia inaugurado o placar aos 42 minutos, quando recebeu ótimo passe de Slimani, arrancou e finalizou na saída do goleiro. Vale lembrar que o sistema de VAR está sendo testado na Copa da Inglaterra e na Copa da Liga Inglesa, mas ainda não é utilizado no Campeonato Inglês.

OUTROS RESULTADOS – Ainda nesta terça-feira, o West Ham precisou suar, mas também se classificou à quarta fase da Copa da Inglaterra. O time londrino recebeu o Shrewsbury Town, da terceira divisão nacional, e ficou no 0 a 0 no tempo normal. A apreensão só terminou quando Reece Burke marcou aos sete minutos do segundo tempo da prorrogação para garantir o triunfo por 1 a 0.

Nas outras partidas do dia pela Copa da Inglaterra, o Cardiff City goleou o Mansfield Town por 4 a 1, mesmo fora de casa, enquanto o Sheffield Wednesday passou por 2 a 0 pelo Carlisle United, em casa, e o Reading fez 3 a 0 sobre o Stevenage, também em seus domínios.