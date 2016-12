O Leicester tentou, mas ficará mesmo sem seu principal artilheiro nas próximas três rodadas do Campeonato Inglês. Nesta terça-feira, a Associação de Futebol do país (FA) negou o recurso do atual campeão nacional e manteve a suspensão de três partidas ao atacante Jamie Vardy.

O jogador recebeu o vermelho de forma direta, sem receber o segundo cartão amarelo, na rodada de sábado do Inglês, no empate por 2 a 2 com o Stoke City. Segundo o regulamento da competição, as expulsões que ocorrem desta forma resultam automaticamente em três partidas de suspensão para o infrator.

O problema é que o cartão vermelho de Vardy foi bastante contestado. No lance em questão, o jogador acerta um carrinho no adversário Diouf após perder a bola no ataque. No entanto, a entrada pareceu ter sido ocasionada por um empurrão de outro rival, Johnson, no atacante inglês.

Boa parte da imprensa inglesa criticou a expulsão, o que motivou o Leicester a entrar com o recurso. A FA, no entanto, manteve sua avaliação de que Vardy cometeu uma “falta séria” e por isso recebeu o vermelho. Com isso, ele desfalcará a equipe nas partidas contra Everton, West Ham e Middlesbrough.