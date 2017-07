Lei equatoriana atrasa chegada de Guerra ao Brasil para ver o filho

O meia Guerra, do Palmeiras, retornou nesta quinta-feira ao Brasil para acompanhar a recuperação do filho Assael, de três anos, que está internado após ter se afogado na piscina de casa. Antes de voltar para São Paulo, o jogador venezuelano teve de contornar um problema burocrático no Equador que o impediu de embarcar em voo fretado e lhe obrigou a buscar um voo comercial.

Guerra estava em Guayaquil, com o elenco palmeirense, onde o time perdeu na quarta-feira para o Barcelona, por 1 a 0, pela Copa Libertadores. Horas antes da partida, ele soube do acidente com o filho e logo foi liberado pela diretoria para voltar ao Brasil e acompanhar a recuperação do filho. O plano inicial do Palmeiras era de colocar o venezuelano na aeronave do casal dos donos da Crefisa, José Roberto Lamachia e Leila Pereira, patrocinadores do Palmeiras.

A dupla viajou ao Equador para acompanhar a partida e, pouco depois do pouso, colocou a aeronave à disposição para transportar Guerra. O meia havia chegado ao país na antevéspera, em voo fretado pelo Palmeiras. A ideia de embarcar o venezuelano no jato particular dos empresários não se concretizou porque pelas leis de tráfego aéreo do país o passageiro só poderia embarcar em outro fretamento somente 72h depois da chegada caso a aeronave não tenha sido a mesma que o trouxe.