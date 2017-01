Leão da 13 estreia disposto a surpreender diante de pedreiras

O União Barbarense entra como azarão na 48ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Leão da 13 estreia nesta terça-feira (3) contra o atual vice-campeão paulista Sub-20, o Capivariano, na Arena Capivari, às 19 horas. Depois, enfrenta o São Paulo, campeão paulista da categoria e vencedor de cinco dos seis torneios de juniores que disputou em 2016. Se sobreviver às duas pedreiras, o alvinegro poderá decidir a classificação na rodada final contra o Gênus (RO).

A missão é difícil, mas não impossível, na avaliação do técnico Rafael Chieregato. “Temos a meta de passar de fase, independentemente da dificuldade do grupo. O nosso trabalho é para isso. Se não conseguirmos, espero que possamos revelar pelo menos de dois a três atletas para clubes maiores ou para o próprio União na Série A2”, projeta o treinador, que assumiu o cargo uma semana antes da estreia na Copinha – ele era auxiliar de Luiz Quirino da Cruz, o Bira, que deixou o clube por “problemas particulares”.

LEIA TAMBÉM: Lateral do PSG é cortado e Evra volta à seleção da França

Foto: ARQUIVO / O LIBERAL

Pensando em dar um passo de cada vez, o zagueiro Leonardo Prock, natural de Americana, trata o duelo de hoje como o jogo mais importante da primeira fase, ciente de que um tropeço logo na estreia pode complicar a tarefa de ficar entre os dois primeiros do grupo e passar de fase. “O nosso objetivo é ganhar esse primeiro jogo, que é o mais importante. Se nos classificarmos, vai aumentar a nossa vitrine e é isso o que viemos buscar”, afirma.

CONHECIDOS. União e Capivariano se conhecem bem na categoria Sub-20, a mesma da Copa São Paulo. Em 2016, eles se enfrentaram duas vezes pelo Campeonato Paulista da categoria, com duas vitórias do Capivariano: 3 a 2 em Capivari e 5 a 2 em Santa Bárbara d’Oeste. No Estadual, o Leão da 13 ficou em 10º em um grupo com 12 times. Por isso, o elenco foi reforçado pela M2R, parceria que administra a base unionista até o fim de janeiro.

Já o Capivariano vai para a Copinha com praticamente a mesma equipe que disputou a final do Campeonato Paulista. Dos 11 titulares que perderam o segundo jogo da final do Estadual para o São Paulo, oito estarão em campo nesta terça-feira. Os dois principais destaques daquela equipe, o zagueiro Gutierrez e o meia Davyson, foram promovidos ao time profissional. O mesmo ocorreu com o técnico Élio Sizenando, que vai dirigir a equipe na Série A2. Seu então auxiliar, Anderson Gongora, será o comandante dos juniores.

LEIA TAMBÉM: Gremista Edílson alega 'revide' e descarta pedir desculpas a Dourado por agressão

FICHA TÉCNICA: CAPIVARIANO X UNIÃO BARBARENSE

CAPIVARIANO Hudson; Adriel, Davi, Marcos Alessandro e Praxedes; Bruno Luka, Leonardo e Francisco; Matheus, Arnaldo e Gabriel Taliari. Técnico: Anderson Gongora.

UNIÃO BARBARENSE Mikael; Matheus, Leonardo Prock, Diego e Gabriel; Vinícius, Leandro, Luvizeto e Renan; Ródney e Jadson. Técnico: Rafael Chieregato.

ÁRBITRO: Junior Lima dos Santos.

LOCAL: Arena Capivari, às 19 horas, em Capivari (SP).