Leão da 13 enfrenta tempo curto para ser sede da Copinha

Santa Bárbara d’Oeste corre contra o tempo para viabilizar o recebimento de um dos grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2018, quando o município completará 200 anos de fundação. Segundo o gerente de futebol do União Barbarense, Edvaldo Souza, a FPF (Federação Paulista de Futebol) deu prazo até o próximo dia 15 para formalização da candidatura da cidade.

Diretores do União Barbarense e a gestão do prefeito Denis Andia (PV) negociam com empresas que possam custear os gastos de hospedagem, transporte e alimentação dos times que viriam jogar no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães. De acordo com estimativa de Souza, seriam necessários cerca de R$ 100 mil. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Não haverá verba pública envolvida no projeto, mas a prefeitura pode prestar auxílio com sua influência, no contato com possíveis parceiros, até para que a cidade volte a ganhar repercussão nacional com a realização do principal campeonato de categorias de base do País no ano de seu bicentenário.