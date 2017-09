Leão da 13 ‘encolherá’ estádio por liberação

O União Barbarense “encolherá” o estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães para atender às exigências feitas pelo Corpo de Bombeiros para a emissão do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e a consequente liberação do local para as competições de 2018. A capacidade do estádio reduzirá para 6 mil lugares, o mínimo exigido pela FPF (Federação Paulista de Futebol) para a Série A3. Nos anos 90, a Toca do Leão chegou a receber públicos de até 14 mil torcedores. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“Essa é a solução encontrada para que possamos utilizar o estádio em 2018. Em caso de acesso, repensaremos outras melhorias para 2019”, explicou o presidente Jairo Araújo, que se encontrou ontem à tarde com o vice-presidente de competições da FPF, Coronel Isidro Suíta Martinez, na sede do comando estadual do Corpo de Bombeiros, em São Paulo. O União tenta unificar o projeto de engenharia e prevenção e combate de incêndios de seu estádio com o clube social.

Entre as melhorias exigidas pelos Bombeiros, estão a diminuição da altura dos degraus da arquibancada de concreto onde fica a TUSB (Torcida Uniformizada Sangue Barbarense), de 41 para 20 centímetros.