Leão da 13 encerra testes para formação de time com vitória

O observador técnico do União Barbarense, Cláudio Britto, está mais otimista com o time em formação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018, que começa em janeiro. Após iniciar as avaliações com mais de 70 atletas, ele reduziu o número a 25 e, agora, tem o elenco praticamente fechado. Nesta quinta-feira (24), foi realizado o último jogo-treino com os jogadores em observação, e os garotos do Leão da 13 venceram o Vocem por 1 a 0, em partida disputada com equipes diferentes em cada tempo. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O adversário, composto em sua maioria por atletas com menos de 20 anos, vinha disputando a quarta divisão do Campeonato Paulista, no qual foi eliminado na segunda fase, no último fim de semana. “Foi um teste duro, contra uma equipe que está em ritmo de competição. Mas conseguimos mostrar qualidade e também pudemos observar alguns garotos que sobressaíram do time deles e podem nos reforçar também”, disse Britto às rádios Brasil e Luzes da Ribalta.

“Tempo para ajustar estes meninos após a peneira nós teremos, mas vamos precisar de cuidado com as inscrições. O prazo está aí (13 de setembro) para passarmos tudo para a federação, mas agora que temos um grupo mais fechado e compacto conseguiremos fechar o elenco mais tranquilamente, talvez com uma indicação ou outra”, finalizou.