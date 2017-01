Leão da 13 empata primeiro jogo-treino da temporada

O União Barbarense empatou com o Paulista em seu primeiro jogo-treino do ano, no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, na manhã deste sábado (14). A partida, que acabou em 1 a 1, fez parte da fase de preparação para o Campeonato Paulista da Série A2, que se inicia no próximo dia 28. Marcou pelo Leão da 13 o volante Eduardo Erê, aos 23 minutos do primeiro tempo. O empate veio só no fim do segundo tempo, aos 41 minutos, com o lateral-esquerdo do Galo do Japi, time da A3, Marcelo Villela.

O técnico Edson Leivinha comemorou o resultado e disse que a partida aconteceu dentro do esperado. “A equipe do Paulista está treinando há três meses e a nossa há apenas uma semana e meia. Com o trabalho do Yuri Moreira (analista de desempenho) o jogo foi filmado e as imagens vão nos ajudar a corrigir os erros e melhorar os passes”, comentou. Na última semana a comissão técnica já havia anunciado que passaria a gravar o desempenho dos atletas.

Foto: Elton Oliveira / JORNAL DE JUNDIAÍ REGIONAL

Na partida em Jundiaí, o técnico ainda valeu-se de importantes substituições para avaliar o desempenho da equipe. O União entrou em campo para o primeiro tempo com a seguinte formação: Altenir; Flávio, Maílson, Lucas Dias e Raphael; Eduardo Erê, Fábio Gomes, Leonardo e Kássio; Douglas e Amauri.

Para o segundo tempo, apenas Leonardo foi mantido. O goleiro Jerfeson assumiu a meta, enquanto o veterano zagueiro Baggio, que teve a contratação anunciada na sexta-feira, estreou pelo União ao lado de Ewerton no setor. O lateral Raoni foi outra das caras novas. Completaram o time como novidades da etapa final o volante Vitor Souza, os meias Renato Maceió e Fernandinho, e os atacantes Saullo, Gustavo e Kelvis.

AVALIAÇÕES. Ao fim da partida, o preparador físico Willian Bittencourt considerou que precisa fazer novas avaliações ao longo da próxima semana. “Com relação a este jogo a primeira impressão é positiva, deu para ver que os jogadores estão bem fisicamente e também tecnicamente”, comentou.

O próximo jogo-treino do Leão da 13 acontece nesta quarta-feira (18), em Santa Bárbara d’Oeste, contra o Taboão da Serra. A atividade terá início às 16 horas, mas ainda não há definição se a torcida poderá acompanhar a atividade. A estreia no Campeonato Paulista da Série A2 será contra o Rio Claro, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, dia 28. No total, o time contratou 25 jogadores como reforços para o Estadual.