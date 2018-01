Leão da 13 deverá ter esquema cauteloso na A3

Um time compacto, com forte marcação e velocidade do meio para frente. É esta a cara que o União Barbarense deverá ter no início do Campeonato Paulista da Série A3, que começa na quarta-feira da próxima semana, dia 17. Em quase dois meses de pré-temporada, o treinador Claudemir Peixoto testou diversas variações táticas, mas a que mais o agradou é a que adota o cauteloso esquema 4-5-1, como foi no jogo-treino do último sábado (6), contra o Rio Claro, quando o Leão da 13 perdeu por 3 a 2. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Nesta formação, o comandante unionista dá liberdade aos laterais Alex Ferreira e Souza, que têm características ofensivas, para avançar para o ataque e arriscar cruzamentos, já que os zagueiros Edson Rocha e Magno terão a proteção dos volantes de contenção Cláudio Britto, Thiago Batista e Claudinei – do trio, apenas o último sai mais para o jogo.

Os meias Jean Natal e Romarinho são os responsáveis pela criação, sendo que Jean é o mais cerebral, com bom passe e lançamento, enquanto Romarinho aposta mais na correria. No ataque, o centroavante Rafael Magalhães é a referência, correndo o risco de ficar isolado em caso de atuação apagada dos meias e laterais.