Leão da 13 define teto salarial de comissão

O União Barbarense definiu o teto salarial para a comissão técnica e apresentará a proposta aos candidatos a treinador do clube no Campeonato Paulista da Série A3 nos próximos dias. O GA (Grupo de Apoio) teve duas reuniões entre esta segunda e terça-feira, quando estipulou os valores máximos que poderá pagar para os comandantes da equipe em 2018.

Com os números em mãos, os dirigentes esperam definir o nome do novo técnico o quanto antes. Segundo o gerente de futebol José Valdemir Gallina, os valores não serão divulgados. “Não falaremos em valores até para não constranger quem vier a assumir”, disse. Ele espera revelar o nome do novo treinador até a primeira quinzena de setembro, prazo um pouco maior que o prometido pelo outro diretor Edvaldo Souza, que afirmou segunda-feira que deve acabar com o mistério até o fim de agosto.

Por enquanto, o Leão da 13 admite interesse em três treinadores: Candinho Farias, Alberto Félix e Edson Vieira. O último, que deixou o Rio Branco nesta semana, aparece como um dos principais candidatos, mas propostas de Comercial e Amparo podem balançá-lo. Vieira foi o técnico

do acesso do União na Série A3 de 2008.