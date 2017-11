Leão da 13 começa pré-temporada nesta terça-feira

O União Barbarense inicia nesta terça-feira a pré-temporada visando o Campeonato Paulista da Série A3. O gerente de futebol, Edvaldo Souza, espera que ao menos 20 atletas se apresentem na parte da manhã no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães para assinar contrato até o término da competição. O novo elenco unionista terá pouco menos de dois meses de preparação até a estreia, dia 17 de janeiro, diante da Matonense, fora de casa. O limite de inscrições na A3 é de 28 jogadores, sendo 25 de linha e três goleiros. Foto:

Até o momento, os jogadores confirmados pela diretoria unionista são o goleiro Thiago Luís, ex-ASSU-RN; o lateral-esquerdo Fernandinho, ex-Francana; os volantes Cláudio Britto, que deixou a aposentadoria dos gramados para retornar ao último clube que defendeu como profissional, e Claudinei, que jogou pelo União no primeiro semestre deste ano e depois se transferiu para o XV de Piracicaba, onde não chegou a atuar por conta de uma lesão; além do meia Jean Natal, ex-Santa Cruz-RN e que também vestiu a camisa do Leão da 13 em 2015, e do atacante Vitor Hugo, ex-Rio Branco.

LEIA TAMBÉM: Avaí pega o Bahia para esquecer goleada e sair da zona da degola do Brasileirão

“A expectativa é a melhor possível. Não passamos os nomes de todos os contratados porque ainda depende deles assinarem os documentos. Estamos otimistas com a qualidade do grupo. A grande maioria já sabe como é jogar aqui. Temos que unir esse grupo e ir em busca do objetivo”, destacou Souza.