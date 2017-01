União busca meios de compensar falta de entrosamento do elenco

O União Barbarense completou nesta quinta-feira (26) três semanas de preparação para o Campeonato Paulista da Série A2. Com um elenco todo remodelado em relação ao ano passado, o clube teve uma das menores pré-temporadas entre todos os participantes da competição. Para compensar a falta de entrosamento nas primeiras rodadas, os jogadores prometem tentar superar os adversários na base da vontade.

O goleiro Altenir acredita que a intensidade dos treinos preparatórios para o campeonato já deve deixar a equipe numa boa condição para a estreia neste sábado, em casa, contra o Rio Claro. “Temos procurado entrosar o mais rápido possível. Sabemos que tivemos pouco tempo de treino se comparado às outras equipes, mas vamos tentar compensar ao máximo na vontade e na garra”, promete.

“Vai ser um pouco complicado a questão do entrosamento nas primeiras rodadas, mas nessas três semanas que tivemos procuramos treinar com o máximo de intensidade possível para fazer uma boa estreia”, complementa o camisa 1 unionista. Foto: João Carlos Nascimento / O LIBERAL

Para o meia Kássio, a falta de ritmo de jogo não tende a ser problema somente para o União Barbarense, mas para todos os clubes no início da competição. “Começo de campeonato é sempre complicado para todas as equipes. Sabemos que estamos com poucos dias de atividades, mas posso dizer que o trabalho vem sendo bem feito e podemos esperar um União Barbarense preparado”, afirma o jogador, que se reencontrará amanhã com Sérgio Guedes, que foi seu treinador no Americana FL, em 2011.

“Trabalhamos juntos naquela Série B. É um treinador que dispensa comentários. Conhecemos a capacidade que ele tem de montar boas equipes e acredito que vai ser um belo reencontro, mas espero sair vencedor”, diz.

Se o Leão da 13 vive um momento de preocupação com relação ao entrosamento, o adversário de amanhã não deve sofrer o mesmo. Isso porque o Rio Claro manteve para a A2 quase toda a base do time que alcançou as semifinais da Copa Paulista no ano passado.

A partida válida pela rodada de abertura teve sua arbitragem definida nesta quinta e o dono do apito no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães será Márcio Roberto Soares.