Leandro Damião desfalca treino e Guto arma Inter com Carlos entre os titulares

Leandro Damião foi desfalque no treino do Internacional nesta quinta-feira. No CT do Parque Gigante, o técnico Guto Ferreira comandou uma atividade sem o centroavante e fez o primeiro esboço da equipe que vai encarar o Vila Nova neste sábado, no Beira-Rio, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Damião apresentou dores musculares na coxa no empate de segunda-feira com o Luverdense e será reavaliado diariamente para saber se vai ter condições de encarar o Vila Nova. Sem ele, Guto testou o Inter nesta quinta com Carlos centralizado no ataque entre os titulares.

LEIA TAMBÉM: Lindoso vê Botafogo 'cascudo' e avisa: 'Não vamos jogar por uma bola'

Mas Damião não é o único problema do time colorado para o fim de semana. Os zagueiros Víctor Cuesta, Klaus e Ernando, lesionados, estão fora. Assim como o atacante, Danilo Silva reclamou de problema muscular e também é dúvida. Com isso, a defesa do Inter deve ser formada novamente por Léo Ortiz e Thales.