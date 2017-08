LDU vence o Bolívar nos pênaltis e pega o Fluminense nas oitavas da Sul-Americana

O Fluminense conheceu nesta quarta-feira o seu rival nas oitavas de final da Copa Sul-Americana e será um velho conhecido da década passada, quando o time carioca disputou decisões das competições continentais. No estádio Casa Blanca, em Quito, a LDU, do Equador, derrotou o Bolívar por 1 a 0 no tempo normal, devolveu o revés pelo mesmo placar em La Paz e ganhou na disputa por pênaltis por 6 a 5.

Na segunda fase, o Fluminense eliminou com facilidade a Universidad Católica, também de Quito, com duas vitórias – 4 a 0, no Rio, e 2 a 1, no Equador. Agora o time carioca terá de voltar à altitude de mais de 2.800 metros acima do nível do mar de Quito para encarar a LDU. O primeiro jogo, provavelmente no próximo dia 23, será com mando tricolor. A volta, em setembro, na capital equatoriana.

Esta será a terceira vez que Fluminense e LDU disputarão um mata-mata. Nas duas anteriores, os equatorianos comemoraram os títulos da Copa Libertadores de 2008 e o da Sul-Americana do ano seguinte. Em ambas o duelo decisivo aconteceu no estádio do Maracanã, no Rio.