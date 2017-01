Lazio derrota o Genoa por 4 a 2 e avança às quartas de final da Copa da Itália

A Lazio teve alguma dificuldade, especialmente no primeiro tempo, mas se superou após o intervalo e derrotou o Genoa por 4 a 2, nesta quarta-feira, no estádio Olímpico, em Roma, para avançar às quartas de final da Copa da Itália. O time romano abriu dois gols de diferença, sofreu o empate ainda nos primeiros 45 minutos e só conseguiu a classificação com outros dois gols na segunda etapa.

Na próxima fase da competição eliminatória, a Lazio terá uma pedreira pela frente. A rival será a Internazionale, que na última terça-feira também sofreu para se classificar – fez 3 a 2 no Bologna, em casa, apenas depois de jogar uma prorrogação. O duelo único será no dia 1.º de fevereiro, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão.

O primeiro tempo em Roma foi bem agitado. A Lazio abriu o placar com Djordjevic, aos 20 minutos, e poderia ter feito o segundo pouco tempo depois, mas o meia brasileiro Felipe Anderson (ex-Santos) desperdiçou uma cobrança de pênalti. Para sorte dele, aos 31 o time romano fez o segundo com Hoedt. Mas o Genoa não estava morto e consegui o empate ainda antes do intervalo com Pinilla, aos 41, e Pandev, aos 45.

Na segunda etapa, o equilíbrio foi a marca do jogo até os 25 minutos. Em um lance de oportunismo e sorte, Savic marcou um belo gol para colocar a Lazio novamente em vantagem no placar. Mais tranquila, a equipe de Roma mostrou mais força e fez o quarto com o centroavante Ciro Immobile, aos 29, para selar a classificação.

No outro jogo desta quarta-feira, a zebra apareceu. Em casa, o Sassuolo foi derrotado de virada pelo Cesena, da segunda divisão, por 2 a 1. Nesta quinta, Roma e Sampdoria fecham a fase de oitavas de final, no estádio Olímpico, na capital italiana, e quem passar jogará como mandante nas quartas de final contra o Cesena. Do outro lado do chaveamento, tudo definido nas quartas de final: Napoli x Fiorentina e Juventus x Milan.

