Lazio bate Juventus por 3 a 2 em jogo emocionante e conquista Supercopa da Itália

A Lazio venceu a Juventus por 3 a 2 neste domingo, no estádio Olímpico de Roma – em jogo que ganhou contornos dramáticos nos minutos finais – e conquistou o quarto título da Supercopa da Itália em sua história (já havia vencido as edições de 1998, 2000 e 2009). O time romano vencia com tranquilidade até os 39 minutos da segunda etapa – com dois gols de Ciro Immobile -, quando o argentino Paulo Dybala marcou duas vezes e empatou o duelo. Mas, já nos acréscimos, o jovem Murgia fez o gol do título para o clube da capital italiana.

A Juventus – que fez a sexta final seguida na competição e é maior vencedora da Supercopa, com sete troféus – começou a partida com uma verdadeira blitz no campo da Lazio. Nos primeiros minutos, houve uma sequência de lances que deixou os torcedores do time da casa preocupados.

No primeiro deles, aos 3 minutos, o lateral-esquerdo brasileiro Alex Sandro cruzou da esquerda para o colombiano Cuadrado tocar no meio da área para o goleiro Strakosha salvar a Lazio. Em seguida, o argentino Dybala chutou cruzado para outra boa defesa do goleiro albanês. Logo depois, Higuaín arriscou de fora da área para exigir outra ótima intervenção do goleiro da Lazio.