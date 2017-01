Lateral Lucas é oficializado como reforço do Fluminense e assina por um ano

O lateral-direito Lucas é o mais novo reforço do Fluminense. Nesta quarta-feira, o clube carioca oficializou a contratação do jogador, em uma transação que já vinha sendo dada certa desde o início da semana, quando o jogador chegou ao Rio para a realização dos exames médicos necessários para a assinatura do seu contrato.

Lucas, de 28 anos, inclusive já vinha participando da pré-temporada do Fluminense ao lado dos seus novos companheiros. O jogador chega ao time das Laranjeiras cedido por empréstimo até o final de 2017 e será apresentado nesta quinta-feira, após o treinamento da manhã no novo CT do clube.

Revelado pelo Figueirense, Lucas depois se transferiu ao Botafogo, onde se destacou, tendo, inclusive, sido convocado para defender a seleção brasileira no Superclássico das Américas de 2012, além de ter sido campeão carioca em 2013. Ele atuou pelo Palmeiras em 2015, sendo campeão da Copa do Brasil, depois sendo cedido ao Cruzeiro no ano passado.

Com a chegada de Lucas, o Fluminense já fechou a chegada de três reforços para a temporada 2017 – os outros reforços foram os equatorianos Jefferson Orejuela e Junior Sornoza. E ele chega para compensar a saída de Wellington Silva, que se transferiu para o Bahia, e deve disputar a condição de titular com Renato.