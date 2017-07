Lateral Fabiano vira desfalque para os próximos jogos do Palmeiras

O lateral-direito Fabiano passou por uma operação e deve desfalcar o Palmeiras por cerca de uma semana. O jogador foi submetido na última quarta-feira a um cirurgia dentária e, com isso, a tendência é de que ele fique fora tanto da partida contra o Cruzeiro, no domingo, no Mineirão, como contra o Corinthians, na quarta-feira, no Allianz Parque. Os dois compromissos são válidos pelo Campeonato Brasileiro.

Fabiano publicou mensagem e foto nas redes sociais para comentar que a cirurgia, realizada em hospital em São Paulo, foi um sucesso. O jogador tem sido reserva na posição, já que o técnico Cuca tem apostado em escalar pelo setor o meia Tchê Tchê, improvisado, ou o lateral-direito Mayke, contratado recentemente do Cruzeiro.

Nos últimos dias o jogador recebeu uma sondagem do Stuttgart, que acaba de ser promovido à elite do futebol alemão. Fabiano marcou o gol do título brasileiro do Palmeiras, no ano passado, contra a Chapecoense, e teve 40% dos direitos econômicos comprados pelo clube no começo do ano, pelo valor de R$ 7 milhões, com aporte feito pela Crefisa. Agora, porém, vem sendo pouco aproveitado e ficará de fora dos próximos compromissos da equipe.