Lateral Edimar promete São Paulo mais fechado contra o Cruzeiro

Emprestado pelo Cruzeiro ao São Paulo até o final do ano, o lateral-esquerdo Edimar afirmou nesta quinta-feira que o time vem priorizando o aspecto defensivo nos treinamentos e que essa é uma das estratégias para reverter a situação da equipe no Campeonato Brasileiro.

“Dorival tem batido muito na tecla de que, se a gente não toma gol, estamos mais próximos de fazer e, portanto, ganhar. Temos trabalhado muito a parte defensiva para que a gente possa parar de tomar gol”, disse o jogador, em coletiva antes do treino desta quinta no CT da Barra Funda. Sob o comando de Dorival Junior, o São Paulo sofreu 12 gols em sete jogos, um retrospecto pior do que com Rogério Ceni, quando o time sofreu 11 gols em 11 partidas.

“As derrotas sobrecarregam tudo lá atrás, mas temos que colocar na cabeça na situação que vivemos, temos que nos fechar, não tomar gol e trabalhar cada dia mais para evitar tomar gols. Temos que nos doar um pouco mais para tirarmos o São Paulo dessa situação”, avaliou o lateral.