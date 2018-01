Lateral do Liverpool terá que prestar serviços comunitários após agredir namorada

Lateral-direito do elenco do Liverpool, Jon Flanagan foi condenado nesta quarta-feira por um tribunal a prestar 40 horas de trabalhos não remunerados e comparecer a 15 dias de atividades de reabilitação em um período de 12 meses de serviços comunitários como punição por ter agredido a sua namorada.

Flanagan, de 25 anos, se declarou culpado depois de ser flagrado por câmeras pegando sua namorada pelo pescoço e garganta, jogando-a contra uma parede, e chutando-a enquanto ela estava no chão durante uma noite em Liverpool no mês passado.

Ele foi condenado pela Corte de Magistrados de Liverpool nesta quarta-feira, com seu clube expressando sua “decepção” por Flanagan ter “falhado em cumprir com os valores do Liverpool Football Club”.