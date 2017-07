Lateral Caju é reprovado em primeiros exames no Lille e pode voltar ao Santos

Antes prestes a ser confirmado como reforço do Lille, o lateral-esquerdo Caju corre o risco de ver a sua transferência do Santos para o time francês não acontecer por causa de problemas físicos. Os jogador foi reprovado nos primeiros exames médicos necessários para assinatura do acordo e agora o clube europeu está repensando a sua contratação, que passou a ficar pendente de um tratamento cujo resultado deverá definir se a transação poderá ser concluída.

Os exames realizados por Caju na França apontaram diferentes anormalidades que colocam em xeque a contratação do lateral. Um delas é a de que o lateral teria um problema crônico no púbis, assim como os testes concluíram que há uma diferença considerável de força entre uma perna e outra do atleta, que para completar ainda vem de um histórico recente de duas lesões musculares sofridas em 2017, uma de grau 3 na coxa e outra de grau 1 na panturrilha.

Caju já se via prestes a ser oficializado como reforço do Lille, que há menos de uma semana anunciou o volante Thiago Maia, também do Santos, como nova contratação do time. Naquela ocasião, o clube francês não revelou os detalhes financeiros da transação e apenas explicou que o jogador assinou um contrato válido pelas próximas cinco temporadas. Mas as informações dão conta de que o Lille desembolsou 14 milhões de euros (aproximadamente R$ 52 milhões) para tirá-lo do Santos.