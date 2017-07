Lateral Buffarini pode ir para o Boca Juniors

O lateral-direito Julio Buffarini pode se transferir para o Boca Juniors. Os empresários do jogador receberam uma sondagem na última semana e aguardam uma proposta oficial do clube argentino. O argentino mostrou interesse pela proposta. “Se chegar algo, vou pensar. Boca é Boca”, afirmou o lateral. Foto: Érico Leonan / saopaulofc.net

Contratado no ano passado, a pedido do técnico Edgardo Bauza, Buffarini disputou 36 partidas e não fez gols com a camisa do São Paulo. O lateral não tem tido muitas oportunidades desde a chegada do técnico Dorival Junior.

LEIA TAMBÉM: Diretoria se irrita com fala de Lucão após falhas

Ele foi relacionado na estreia do treinador, na partida contra o Atlético-GO, e teve atuação apenas regular. Nos jogos seguintes, acabou substituído por Bruno na direita.