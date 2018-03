Larghi destaca marcação do Atlético-MG após vitória sobre o URT

O técnico Thiago Larghi destacou o bom volume de jogo do Atlético Mineiro na vitória sobre o URT por 1 a 0, no domingo, no estádio Independência. O resultado garantiu o time alvinegro na semifinal do Campeonato Mineiro.

“O time conseguiu desempenhar um bom jogo, a construção das jogadas funcionou bem, e conseguimos chegar bastante ali, no terço ofensivo. Conseguimos transformar em oportunidades de gol criadas. Convertemos uma somente, mas o volume foi satisfatório, principalmente na marcação, que funcionou muito bem e foi o nosso diferencial hoje”, analisou Larghi.

O Atlético agora terá pela frente o América-MG. O primeiro dos dois confrontos está marcado para quinta-feira, às 20h, no estádio Independência. “É bom ressaltar que já existe um respeito total ao América, que é um time de maior qualidade, um time de Série A, com um trabalho feito há um tempo. Mas nossos observadores ainda vão trabalhar e nos passar as informações para a gente trabalhar o time para a próxima partida”, disse o treinador.

Por ter feito melhor campanha, o América joga por dois resultados iguais. A partida de volta acontecerá no domingo, às 16 horas, e provavelmente será marcada para o estádio Independência.