Lanús chega a Porto Alegre com meta definida: ‘Manter o Grêmio zerado no placar’

A delegação do Lanús desembarcou nesta segunda-feira em Porto Alegre para o momento mais importante da história do clube: sua primeira decisão de Libertadores. Na quarta-feira, inicia esta final contra o Grêmio na Arena, e já tem uma meta definida. De acordo com o ídolo José Sand, atacante de 37 anos, o objetivo na ida será impedir gols do adversário.

“Será muito importante manter o placar deles zerado. Eles são uma equipe muito regular, que joga muito bem e perdeu apenas uma partida em casa (para o Barcelona-EQU, na semifinal). Mas vamos ver a partir do primeiro minuto como eles se comportam. E vamos tentar fazer o que o técnico nos diz”, projetou o centroavante.

Sand está em sua segunda passagem pelo Lanús e participou dos dois títulos nacionais da história do clube, mas não da conquista da Copa Sul-Americana de 2013. Agora, terá a chance de conquistar seu primeiro troféu continental da carreira, e logo o mais importante pelo time que o consagrou.