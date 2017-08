Lanterna Náutico vence Vila Nova no Serra Dourada com portões fechados

O Náutico voltou a conquistar uma vitória pela Série B do Campeonato Brasileiro após seis jogos. Pela 18ª rodada, o time pernambucano derrotou o Vila Nova, no Serra Dourada, por 1 a 0, na noite desta terça-feira. Breno marcou o único gol da partida disputada com os portões fechados, em razão de punição aplicada ao Vila Nova.

Apesar da vitória, o Náutico permanece na lanterna da competição, agora com 11 pontos. O Vila Nova, com 29, vive situação bem diferente e permanece dentro do G4, no provisório quarto lugar, mesmo com o tropeço em casa.

O Vila Nova tinha a responsabilidade de buscar mais o ataque, mas acabava sofrendo com os contragolpes do adversário. Desta forma, o jogo ficou aberto nos primeiros minutos, até que o Náutico abriu o placar.