Klopp indica volta de Coutinho ao Liverpool contra o Sevilla

Foto: Rafael Ribeiro - CBF

O meia-atacante Philiippe Coutinho enfim vai fazer a sua estreia pelo Liverpool na temporada 2017/2018 do futebol europeu. Nesta segunda-feira, o técnico Jürgen Klopp confirmou que o brasileiro vai ser relacionado para o duelo com o Sevilla, na próxima quarta-feira, no Anfield Road, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.

Philippe Coutinho perdeu os cinco primeiros jogos do Liverpool na temporada, sob a alegação da equipe de que o jogador sofria com dores nas costas, embora no mesmo período a janela de transferências estivesse aberta e o jogador tenha manifestado o seu interesse de se transferir para o Barcelona – o time inglês, porém, rejeitou todas as ofertas do clube espanhol.

Havia a expectativa, então, de que Philippe Coutinho fosse aproveitado na partida do último sábado contra o Manchester City, pelo Campeonato Inglês, após retornar dos compromissos da seleção brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas – entrou durante o segundo tempo dos jogos contra Colômbia e Equador. Mas, de acordo com o treinador do Liverpool, o jogador precisava de mais tempo de treinamentos para voltar a ser utilizado.