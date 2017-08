Klopp garante que ‘nada mudou’ e afirma que Coutinho não jogará por lesão

Os rumores sobre a possibilidade de o meia-atacante Philippe Coutinho trocar o Barcelona pelo Liverpool aumentaram nesta segunda-feira, quando o brasileiro ficou de fora da lista de relacionados do clube inglês para o duelo com o Hoffenheim, pelos playoffs da Liga dos Campeões da Europa. Mas o Liverpool assegura que “nada mudou”, garantindo que o brasileiro está fora do confronto desta terça na Alemanha por causa de uma lesão nas costas.

O motivo foi o mesmo alegado pelo Liverpool para deixar Philippe Coutinho fora da partida do último sábado contra o Watford pela primeira rodada do Campeonato Inglês. “Nada mudou nos últimos dias, nem de um lado, nem do outro lado”, disse Klopp, apontando, porém, a ausência do brasileiro como um golpe duro para o time.

“Ele não está disponível para nós no momento, e isso é o nosso problema principal. Ele não pode jogar pelo Liverpool neste momento e, como todos podem imaginar, isso é um golpe para nós”, acrescentou o treinador na véspera de um confronto decisivo para as pretensões do Liverpool visando a sequência da temporada.