Klopp deixa Philippe Coutinho fora do Liverpool para duelo com Manchester City

Ainda não será no duelo deste sábado com o Manchester City, válido pelo Campeonato Inglês, que o meia-atacante Philippe Coutinho fará a sua primeira partida pelo Liverpool na temporada 2017/2018 do futebol europeu. Nesta sexta-feira, o técnico Jürgen Klopp confirmou que não relacionou o jogador brasileiro para o confronto.

Havia a expectativa de que Philippe Coutinho fosse aproveitado após retornar dos compromissos da seleção brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, ainda mais depois de Klopp ter declarado que o jogador estava em forma e saudável, mas isso não vai acontecer.

De acordo com o treinador do Liverpool, Philippe Coutinho precisará de mais tempo de treinamentos para voltar a ser utilizado. O brasileiro ainda não entrou em campo pelo clube nesta temporada sob a alegação de que sofria com dores nas costas, embora se saiba que ele despertava o interesse do Barcelona na última janela de transferências, tendo declarado a Klopp que desejava trocar de time, algo rejeitado pela direção do clube inglês, que descartou todas as propostas feitas pelo time espanhol.