Kleina reclama de maratona e baixas, mas promete Ponte Preta guerreira em Recife

Sem vencer há três jogos e com medo de entrar na zona do rebaixamento, a Ponte Preta enfrenta o Sport neste domingo, em Recife (PE), na abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O técnico Gilson Kleina continua com desfalques importantes, reclama da maratona de jogos, mas espera surpreender mesmo atuando dentro da Ilha do Retiro.

Após os dois empates sem gols em casa diante de Vasco da Gama e Fluminense, o time paulista fechou o primeiro turno com 23 pontos e quatro pontos na frente da zona de rebaixamento. “Estamos vindo de uma sequência forte de jogos. Não temos tempo para treinar. Perdemos alguns jogadores por causa do desgaste físico, outros por contusão, mas temos que nos virar. Vamos tentar mudar pouco para buscar o resultado fora de casa. Temos que ser aguerridos. O Sport é um grande time, com um treinador experiente (Vanderlei Luxemburgo). Não vai ser fácil, mas estamos preparados para surpreender”, prometeu Gilson Kleina.

Mas, após os dois resultados ruins em casa, cresceu a pressão em cima dele. Kleina reclamou também da maratona de jogos do time, que chegou à final do Campeonato Paulista diante do Corinthians. No total são 43 jogos, sendo 19 pelo Brasileiro, 18 pelo Paulista (vice-campeão), quatro pela Sul-Americana (vai disputar as oitavas contra o próprio Sport) e dois pela Copa do Brasil (eliminado nos pênaltis pelo Cuiabá).