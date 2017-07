Kleber vira arma do Coritiba para encerrar incômoda sequência no Brasileirão

O atacante Kleber será a principal aposta do Coritiba para superar o Vasco neste domingo, às 19 horas, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e encerrar a incômoda sequência de cinco jogos sem vitória e quatro sem marcar nenhum gol.

Suspenso por 15 jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), após acertar um soco e uma cusparada em Edson, do Bahia, o atacante foi liberado após o Coritiba ter um efeito suspensivo atendido. Um reforço que empolgou o técnico Pachequinho.

LEIA TAMBÉM: Sob vaias, Internacional empata com o Paraná e segue fora do G4 da Série B

“É de extrema importância tê-lo liberado”, garantiu o treinador. “É um atleta que briga na frente, que protege, segura e dá o tempo não só da nossa defesa, mas dos meias se aproximarem. Disputa todas as bolas, tem um posicionamento ofensivo bom e, quando sai da área para jogar, tem capacidade e qualidade para armar. Ele tem essa condição de movimentar, de cair pelos lados e procurar o melhor espaço. É um finalizador, que sempre pode decidir as jogadas”.