Keno minimiza gol contra e comemora vitória do Palmeiras: ‘1 a 0 é goleada’

O Palmeiras derrotou o Grêmio por 1 a 0 neste sábado, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, graças a um gol contra marcado pelo volante Machado. Ao final da partida, os palmeirenses deixaram claro que o fato de ter somado mais três pontos graças ao erro do adversário não é algo que diminui o bom resultado, diante de um adversário direto na briga pelas primeiras colocações.

“O que é mais importante para nós é a vitória. Vencer por 1 a 0, por mais que tenha sido com um gol contra, é goleada. Isso serve para mostrar a força do nosso elenco. A gente propôs o jogo, saímos com os três pontos e conseguimos ainda mais moral para o jogo da Libertadores”, disse o atacante palmeirense, um dos destaques da partida.

O meia Raphael Veiga, autor do cruzamento que culminou no gol marcado por Machado, também festejou mais três pontos, sem dar bola para a forma com que foi conquistada. “O importante é vencer, mesmo que seja com gol contra. O principal é sair daqui com os três pontos”.